'Fala sobre AI-5 é gravíssima e incompatível com a Constituição', afirma cientista político

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As declarações do deputado federalsugerindo a possibilidade de volta de umcaso haja radicalização de movimentos daé incompatível com apara um parlamentar eleito democraticamente.A avaliação é doJosé Álvaro Moisés, professor da Universidade de São Paulo (USP) e diretor do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da instituição.O pesquisador afirmou que cogitar alternativas assim é um reconhecimento implícito de que o governo não está indo bem. "Ao invés de adotar procedimentos próprios da, como a busca dee entendimento com outras forças políticas, eles se voltam para políticas de exceção, como a hipótese de um golpe ou de uma radicalização dos conflitos políticos", afirmou Moisés, que lança o livro Crises da Democracia - O Papel do Congresso, dos Deputados e dos Partidos nesta semana.O cientista político afirmou ainda identificar nohoje um vácuo de lideranças capazes de interpretar o momento e os desafios do País, como a desigualdade de renda e a necessidade de"Há na sociedade um sentimento de que estamos sem alternativa, sem líderes capazes de interpretar o desafio do momento e oferecer perspectivas de futuro, que mostrem que podemos melhorar e recomeçar a construção de uma sociedade mais justa e solidária", avaliou.