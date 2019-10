'Quem fala pelo Eduardo é ele, não sou eu', diz Bolsonaro no Facebook

O presidente Jair Bolsonaro voltou a se isentar de responsabilidade pela fala do filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), sobre um novo "AI-5". "Quem fala pelo Eduardo é ele, não sou eu", disse o presidente no Facebook.



Mais cedo, Bolsonaro tinha dito que quem fala sobre "AI-5" está sonhando. "Quem está falando sobre AI-5 está sonhando", disse. "Não existe. AI-5 no passado, existia outra Constituição, não existe mais. Esquece. Vai acabar a entrevista aqui. Cobrem dele (Eduardo). Quem quer que seja que fale em AI-5 tá falando... tá sonhando. Tá sonhando! Tá sonhando! Não quero nem ver notícia nesse sentido aí", afirmou Bolsonaro, quando saía do Palácio da Alvorada na tarde desta quinta-feira, 31, rumo ao Palácio do Planalto.



Bolsonaro também fez críticas à Rede Globo sobre a reportagem que apresentou uma citação ao nome dele na investigação do assassinato da vereadora Marielle. Sobre esse caso, ele afirmou ainda esperar que o porteiro do condomínio em que ele mora e que citou seu nome na investigação fale a verdade ao ser ouvido pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio.