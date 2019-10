Republicanos emite nota de repúdio contra fala de Eduardo Bolsonaro

Integrante do Centrão, o Republicanos emitiu nesta quinta-feira, 31, uma nota de repúdio à declaração do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) de que um "novo AI-5" seria pertinente no Brasil caso a esquerda radicalize o discurso contra o governo de Jair Bolsonaro (PSL).



Pelo Twitter, o presidente do partido, Marcos Pereira (PR-SP), disse que "é hora de investir no bom senso, no equilíbrio, na moderação e no diálogo".



Na nota de repúdio, o Republicanos lembra que "o AI-5 foi o mais severo dos chamados Atos Institucionais no período do governo militar" e que "o texto autorizou o chefe do Executivo a fechar o Congresso Nacional e as assembleias legislativas estaduais, a perseguir ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e instituiu a censura prévia à imprensa e a manifestações culturais".



"Ressalta-se, ainda, que atentar contra a democracia é crime, como prescreve o artigo 5º da Constituição Federal", continua a nota. "Infelizmente não é a primeira vez que Eduardo Bolsonaro, o deputado mais votado da nossa democracia, dá indícios de que flerta com o autoritarismo", diz o partido.



A legenda destaca que tem "colaborado com o governo do presidente Jair Bolsonaro em tudo aquilo que é bom para o País", e que continuará a trabalhar com o governo "desde que qualquer simples menção aos momentos obscuros da nossa história fiquem para trás".