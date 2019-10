MDB classifica como 'inaceitável' menção a atos contra liberdade

O MDB emitiu uma nota classificando como "" qualquer menção a atos contra liberdade. A declaração, assinada peloda sigla, Baleia Rossi, foi uma reação à fala do deputado(PSL-SP), filho do presidente" Comoque nasceu e cresceu na defesa da Constituição, consideramos inaceitável qualquer menção a atos que possam colocar em risco, de novo, a liberdade do cidadão brasileiro", diz a nota.Em entrevista à jornalista, Eduardo defendeu medidas drásticas - como "um novo" - para conter manifestações de rua como as que ocorrem no Chile atualmente.O MDB fez referência ao AI-5 como o "pior mal" da ditadura militar. "O Brasil espera que não percamos o equilíbrio e o foco no que mais precisamos: empregos e renda para as pessoas", diz o partido.