Fachin: 'Se a prova não está em jogo, a presunção de inocência não é desafiada'

(foto: Nelson Jr./SCO/STF)

"Se a prova não está em jogo, a presunção de inocência não é desafiada", afirmou o ministro do, Edson Fachin, em seu voto pela manutenção do entendimento de que a execução da pena pode ocorrer após esgotados os recursos à segunda instância. Em julgamento, nesta quarta-feira, 23, oajudou a compor o placar provisório de 3 a 1 pela prisão em segundo grau.Segundo Fachin, "odas provas é vedado não em razão de uma Súmula que assim o determina, mas porque o recurso se destina exclusivamente a examinar questão de direito, qual seja, a constitucionalidade dapelas instâncias inferiores".O ministro ressalta que "a, quando estabelece um standard de prova, só tem aplicação nas fases em que a prova é objeto de exame por parte das autoridades do Estado"."Conquanto se invoque o princípio da presunção de inocência, resta evidente que essa presunção não pode desconstituir a presunção de legalidade da atuação dosNão há sistema jurídico que sobreviva a uma presunção geral de ilegalidade, ainda que para beneficiar o réu, ainda que no limitado âmbito do direito penal", anota.