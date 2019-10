Delegado Waldir diz que abre mão da liderança

Em um vídeo divulgado na manhã desta segunda-feira, 21,, o deputado Delegado Waldir (PSL-GO), disse que "aceita democraticamente lista feita por parlamentares" e que o partido irá retirar a ação de suspensão de cinco parlamentares do PSL.



Mais cedo, o líder do governo na Câmara, deputado Vitor Hugo (PSL-GO), apresentou nomes para tentar levar o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) à liderança do PSL na Casa. O documento, segundo nota divulgada pela assessoria da liderança do governo, tem 29 assinaturas e foi apresentado na manhã desta segunda-feira à Secretaria-Geral da Mesa Diretora. A Câmara ainda analisava o documento por volta das 12h.



"Já estarei à disposição do novo líder para de forma transparente passar para ele toda a liderança do PSL, queria agradecer aos parlamentares que confiaram nesse nosso projeto e dizer que não sou subordinado a nenhum governador e nenhum presidente, mas sim ao meu eleitor", disse Waldir no vídeo. "Nós não rasgamos a Constituição ainda. A Constituição prevê que o Executivo não deve interferir no parlamento em nenhuma ação", disse.