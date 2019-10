Eduardo Bolsonaro publica vídeo com campanhas do PSL que citam presidente

Em meio à briga entre o presidente Jair Bolsonaro e o Partido Social Liberal (PSL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), conhecido como o filho 'número 03', publicou em sua conta no Twitter um compilado das campanhas eleitorais de 2018 de vários políticos da sigla que, à época, citavam o nome de seu pai.



No vídeo, protagonistas da nova crise palaciana, como os deputados Delegado Waldir (PSL-GO) e Joice Hasselmann (PSL-SP), pedem votos para si próprios mencionando Bolsonaro.



"É Bolsonaro, é Delegado Waldir. 17 do calibre, 00 da algema", diz o Delegado Waldir no vídeo. "Pra enfrentar essa cambada, é Joice e Bolsonaro", afirma a deputada pesselista.



O presidente do PSL, Luciano Bivar, também aparece ao lado de Eduardo e seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), defendendo votos para o então candidato à Presidência da República.



"Vale a pena ver de novo", escreveu Eduardo na publicação.