Defesa de Lula vai à Justiça contra semiaberto que Lava-Jato pediu

Pedido da migração para o semiaberto aconteceu em 27 de setembro (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O advogado, que defende o ex-presidente, afirmou que vai pedir à Justiça que indefira o pedido da força-tarefa dapela progressão de pena do petista para o regime semiaberto. A declaração foi feita nesta sexta-feira na porta daem"O ex-presidente reafirmou que não aceita o pedido dode progressão de pena porque ele vai buscar a sua liberdade plena, sua inocência e o reconhecimento de que não praticou qualquer crime", disse o advogado.Procuradores da força-tarefa daempediram no dia 27 de setembro à juíza da, para quemigre ao semiaberto.A petição é assinada por 15 procuradores, incluindo o coordenador da força-tarefa,está preso em regime fechado desde o dia 7 de abril do ano passado. Ele cumpre pena de 8 anos e 10 meses no caso triplex do(SP), imposta pelo(STJ).A progressão da pena deestá condicionada ao pagamento de valores cobrados na condenação, que sua defesa questiona em juízo desde agosto. Cálculo judicial aponta que o ex-presidente tem de pagar R$ 4,1 milhões de multa e reparação de danos.No regime semiaberto, a pena de prisão passa a ser atrelada a um trabalho e é cumprida em colônias agrícolas ou industriais. Na prática, pela ausência de instituições deste tipo ou equivalentes,pode passar a cumprir a pena em domicílio se a juíza conceder a progressão, no chamado regime semiaberto "harmonizado" com tornozeleira eletrônica - a exemplo do que ocorreu com ex-tesoureiro do