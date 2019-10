Eduardo Bolsonaro posta imagem com rosto de Joice em nota de R$ 3

(foto: Reprodução/Instagram)

Em meio à crise entre a cúpula doe a ala bolsonarista do partido, o deputado federal(SP) usou as redes sociais para alfinetar a colega de Casa e de legenda(SP): ele publicou uma foto que mostra o rosto da parlamentar em uma, nesta sexta-feira (18/10).

Na quinta-feira, Hasselmann foi retiradada dae substituída pelo deputado(MDB-TO). A mudança ocorreu depois de a deputada ter apoiado a manutenção de(GO) como líder do PSL. O presidente Bolsonaro defendia a troca por Eduardo.

Hasselmann reagiu dizendo que está feliz por não ter mais de "engolir sapos" e passou a ser cotada para assumir a liderança do partido em São Paulo, hoje nas mãos de Eduardo.

Junto à imagem da nota de R$ 3 com o rosto de Hasselmann Eduardo postou críticas duras à deputada. "Se acha a dona de tudo (...), mas correu a noite coletando assinaturas para termos Delegado Waldir de líder", escreveu.

"Ou seja, no final das contas estão todos trabalhando contra o cara que os elegeu, mas pela frente dizem que estão com Bolsonaro e postam fotos com ele — se não precisavam de Bolsonaro por que se filiaram ao partido dele na eleição?"