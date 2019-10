'Por enquanto, sem alteração', diz Bolsonaro sobre indicação de filho a embaixada

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agencia Brasil)

O presidentedisse nesta sexta-feira, 18, que não há alteração sobre a indicação do deputado federalao cargo de. "Por enquanto, sem alteração", disse o presidente.A atuação de Bolsonaro para colocar Eduardo na liderança do PSL na Câmara deixou em suspenso a possibilidade de o deputado assumir a embaixada.O presidente indicou o filho para o cargo há três meses, mas até agora a intenção não foi formalizada. Para ser confirmado embaixador, Eduardo precisa ser sabatinado e aprovado pelo Senado. Como não há segurança no Planalto sobre o apoio ao nome entre os senadores, o cargo na Câmara seria uma "saída honrosa", segundo auxiliares de Bolsonaro.O presidente afirmou que já recebeu vários convites de partidosL. "Tô meio bonito, né. Então tem vários convites", disse. Questionado se algum partido de esquerda o convidou, Bolsonaro ironizou: "tá chamando a esquerda de maluca ou eu de maluco?".Bolsonaro recebeu na manhã desta sexta-feira, 18, o presidente do PSD, Gilberto Kassab (SP). Segundofoi uma visita de cortesia. "Eu converso com todo mundo. Uns eu convido, outros querem vir. É o papel de um presidente. Eu quero paz para poder governar. Temos problemas enormes no Brasil para poder resolver", disse Bolsonaro.