Maior parte da população mineira aprova Zema e Bolsonaro, aponta pesquisa

Zema durante visitação a Bolsonaro em janeiro deste ano (foto: Alan Santos/Presidência da República) Associação Mineira de Municípios (AMM), em parceria com a MDA Pesquisa, mostra que a maior parte do povo mineiro avalia o governador Romeu Zema (Novo) e o presidente Jair Bolsonaro (PSL) positivamente. O levantamento, que ouviu 1.500 pessoas em um total de 227 cidades mineiras, foi realizado entre 23 e 27 de setembro e tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais. Os números foram divulgados na tarde desta quarta-feira. Uma pesquisa realizada pela), em parceria com a, mostra que a maior parte do povo mineiro avalia o governador(Novo) e o presidente(PSL) positivamente. O levantamento, que ouviuem um total de, foi realizado entree tem margem de erro de. Os números foram divulgados na tarde desta quarta-feira.









Os números seguem acirrados na avaliação do governo, já que 39,6% dos entrevistados consideram o mandato ótimo ou bom e 33% ruim ou péssimo. O número de pessoas que acha o atual governo regular corresponde a 25,4%, enquanto 2,1% não sabem ou não responderam.





Ao contrário do acirramento em relação a Bolsonaro, Zema teve bons números na pesquisa. A aprovação do governador é de 54,5%, enquanto 29,9% desaprovam o chefe do Executivo mineiro e 15,6% não sabem ou não responderam.





Por outro lado, a maior parte dos entrevistados (39,2%) vê o governo Zema como regular, enquanto 36,5% consideram ótimo ou bom, 17,8% ruim ou péssimo e 6,5% não sabem ou não responderam.





Essa foi a primeira pesquisa de opinião realizada pela AMM, que pretende seguir com esses levantamentos. Marcelo Souza, diretor da MDA Pesquisa, explicou a metodologia utilizada.

“Essa pesquisa tem todo um controle por região de planejamento, porte de municípios, questões socioeconômica, de uma forma para a gente conseguir uma amostragem que, de fato, existem em Minas Gerais. Foram 1.500 entrevistas por telefone, a partir de uma base de pessoas que a gente já entrevistou, e conseguimos refletir de forma fiel o pensamento do eleitor mineiro”.