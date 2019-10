Senado aprova projeto de regras para divisão de recursos de leilão do pré-sal; veja quanto cada cidade mineira deve receber

Senado aprovou texto-base por unanimidade (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Por unanimidade, o, na noite desta terça-feira, o texto-base para oque definepara adosdodevindo doda Bacia de Campos. O governo prevê arrecadarcom a venda da chamada ‘’. A proposta segue para sanção do presidente Jair Bolsonaro.A votação foi finalizada por. Os senadores também rejeitaram um destaque, que aumentava a participação de estados do Norte e do Nordeste, além do Distrito Federal, no recebimento dos recursos. O leilão está marcado para o dia 6 de novembro.Osseguirão um critério misto, com regras do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e da Lei Kandir.receberá cerca de R$ 33 bilhões pagos como revisão do contrato de exploração da área.Ose oficará com cerca de R$ 11 bilhões (15%). Além desse valor, o Rio de Janeiro receberá adicional de R$ 2 bilhões (3%), por ser onde estão localizadas as jazidas de petróleo.também receberão R$ 11 bilhões (15%). Avai ficar com R$ 49 bilhões (67%).O texto também define que os estados deverão usar apara pagar despesas com dívidas previdenciárias ou para fazer investimentos. Para o caso de usar os recursos para, deverá ser criada uma reserva financeira específica para o pagamento de despesas previdenciárias.Já os municípios não são obrigados a criar uma reserva para gastar os recursos com investimentos.deverá receber (em valores estimados) R$ 56.147.845,27 dos recursos do pré-sal.