Com presença de Eduardo Bolsonaro, evento conservador tem críticas à ONU

O CPAC é o maior evento conservador dos Estados Unidos (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, participa nesta sexta-feira, 11, da, em São Paulo. O CPAC é o maior evento conservador dos Estados Unidos, onde a primeira edição aconteceu em 1973, e ocorre pela primeira vez no Brasil., em setembro, e disse que a ONU tem se afastado de seu propósito. "Tem se tornado praxe grupos minoritários que têm usado a ONU para, de cima para baixo, obrigar países a adotarem políticas como a ideologia de gênero, passando por cima dos Congressos Nacionais", afirmou o filho 03 do presidente Jair Bolsonaro.O presidente da American Conservative Union (ACU, União Conservadora Americana em inglês), Matt Schlapp, que também participa do evento, endossou as críticas de Eduardo a organismos multilaterais."Eu quero que os brasileiros tomem suas próprias decisões", afirmou.Schlapp disse, ainda, que os conservadores não são "globalistas". ""A politização das nossas crianças é um problema", completou.