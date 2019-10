Ministro da Defesa: indústria é fundamental para modernização das Forças Armadas

(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil )

A parceria entree governo federal é fundamental para o desenvolvimento dae para o aprimoramento e modernização das, afirmou o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2019."O setor enfrenta cada dia novos desafios. Se vocês estão aqui, é porque seus países são importantes parceiros de nossos projetos de defesa", disse o ministro para uma plateia de investidores, representantes de empresasO evento, realizado em São Paulo, é organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelaAzevedo e Silva ressaltou que o País segue investindo fortemente no setor, citando como exemplo as primeiras aeronaves daproduzidas aqui. "Oapresenta-se como um país promissor, com base de defesa engenhosa e tecnificada de segmentos leves até setor espacial e segurança cibernética. Estamos dandonessa indústria, como foi com os caças, e seguimos com excelentes perspectivas para o futuro", observou o ministro.Dentre essa evolução tecnológica da indústria de defesa brasileira, Azevedo e Silva comentou o programa de desenvolvimento dos submarinos da. "No setor naval, queremos construir 4 submarinos", estimou Azevedo e Silva.Ele apontou também que o governo está disposto a modernizar processos e reduzir custos logísticos para o setor. "Aprecisa de uma base industrial viável, diversificada e competitiva, de uma indústria que movimenta US$ 2 trilhões por ano."