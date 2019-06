''As Forças Armadas não estão imunes a esse flagelo da droga'', diz Mourão

(foto: Wikipédia)

Em entrevista à Rádio Gaúcha, na manhã desta quarta-feira (26), o presidente interino,, disse que as(FAB) não estão imunes aoNessa terça-feira (25), umem avião dacom 39 kg deEle fazia parte dado voo que transportava ado presidentepara a cúpula donoDe acordo com Mourão, o militar receberá uma "". A identidade dele não foi revelada.A rota da comitiva presidencial acabou sendo alterada. Em vez de fazer escala na, o avião com o presidente e sua comitiva acabou parando emantes de seguir viagem para o Japão."As Forças Armadas não estão imunes a esseda. Isso não é a primeira vez que acontece, seja na Marinha, seja no Exército, seja na Força Aérea. Agora, a legislação vai cumprir o seu papel e esse elemento vai ser julgado por tráfico internacional de drogas e vai ter uma punição bem pesada", disse Mourão.O militar foi flagradopela"O militar foi interceptado durante um controle com 39 quilos de cocaína divididos em 37 pacotes" em sua mala, disse à AFP uma porta-voz da força policial em"Em sua mala, havia apenas drogas", afirmou.Apresentado ante umnesta quarta-feira (26), foi colocado em detenção provisória, acusado de cometercontra a, uma categoria que inclui o tráfico de drogas na Espanha, informou à AFP um porta-voz da justiça de Andaluzia.Mourão também classificou, em entrevista à Radio Gaúcha, como criminoso o vazamento de supostas mensagens trocadas entre procuradores da República e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio, enquanto era juiz daMourão considerou que, se existem "indícios ou dados de que irregularidades foram cometidas", a "forma correta" seria juntar a documentação e entregar ao Ministério Público para uma investigação.de Jair Bolsonaro pontuou também que a divulgação das supostas mensagens trocadas se dá sem que a "imensa maioria da população" entenda se as frases estão dentro de um contexto e se elas são de fato reais. Esta situação, argumentou Mourão, não presta "nenhum serviço ao País"."Esses conteúdos considero na minha visão muito clara são umque vem sendo cometido, porque se existem indícios ou dados de que irregularidades foram cometidas, a forma correta de lidar com isso é juntar essa documentação e entregar aode modo que se investigue e a partir daí se tome dentro do devido processo legal as providências cabíveis", disse."Nós estamos vendo um ato criminoso, sendo divulgado sequencialmente sem que a imensa maioria da população entenda se aquelas frases estão dentro do contexto, se aqueles dados são realmente reais, não foram periciados, ou seja, não está prestando nenhum serviço ao País", continuou Mourão, afirmando ainda que, se o conteúdo é verdadeiro, ele foi roubado de celulares depúblicas. "Isso é um crime".Na mesma linha de Mourão, Moro também tem afirmando que a situação envolvendo o vazamento das mensagens é criminoso. O ministro da Justiça diz não ser possível garantir a autenticidade das mensagens, pois apagou o aplicativo usado na época e não tem mais os registros. O ex-juiz nega também qualquer atitude contra a lei.