'Está sendo bem aplicado', diz Zema sobre opção por receber salário e doar dinheiro

(foto: Jair Amaral / EM / D.A. Press)

O governadorafirmou nesta quarta-feira que o dinheiro doque ele continua recebendo, mesmo com a opção dada pela Assembleia para abrir mão da verba, está sendo “muito bem aplicado”. Questionado sobre o motivo de ter ignorado a possibilidade de que os R$ 10,5 mil brutos nem saíssem dos cofres estaduais, ele afirmou que a verba está sendo destinada a Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes).Na campanha eleitoral, o então candidato havia prometido que não receberia o vencimento pelo cargo ocupado. No entanto, como mostrou o, Zema ignorou as opções de receber o salário mínimo fixado em R$ 998 ou mesmo de abrir mão da verba.“Eu disse que não ia receber salário. Ele até cai na minha conta e algumas horas ou dias depois está sendo doado para entidades. Continuo não fazendo uso de nenhuma remuneração do estado”, afirmou. Questionado para quais entidades estaria repassando o dinheiro, o governador disse que tem uma lista e que todos os meses está doando para duas instituições, mas não deu os nomes.Logo após ser eleito, Zema disse que doaria o salário porque não tinha a opção de deixar de receber.Quando a reforma administrativa aprovada pelo Legislativo criou a nova regra, afirmou, em entrevista ao Estado de Minas e Portal Uai, em 27 de junho, que gostaria que seus eleitores indicassem o que fazer em relação ao próprio salário. “Se há essa opção de não receber, parece que é o que estaria mais de acordo com o que propus. Hoje estou doando. Sobre os outros (secretários e dirigentes) gostaria de não opinar porque já opinei uma vez, como eu disse, e eu vi que não é o ideal”, afirmou na ocasião.Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, Zema disse que receber e doar foi a opção que ele fez. “Diria que está sendo muito bem aplicado, principalmente em. Se alguém aqui visitar alguma Apae vai confirmar isso que estou falando”, disse.A emenda de autoria do deputadoestabeleceu que "é facultado ao governador do Estado, ao vice-governador, aos secretários de Estado e aos dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas requerer o não recebimento de seu subsídio ou vencimentos, podendo, nesse caso, optar pelo recebimento do valor equivalente a um salário-mínimo”. Alencar criticou o fato de o governador não ter se manifestado sobre a opção de abrir mão do salário.O texto entrou em vigor em 30 de junho e dava 30 dias para governador, vice-governador e secretários de estado a opção de requerer o não recebimento.Segundo o portal da, o governador recebeu até agosto os R$ 10,5 mil brutos, cujos valores líquidos foram para R$ 8 mil e, segundo informa, estão sendo doados a instituições de caridade.Durante a campanha eleitoral, o então candidato Romeu Zema registrou em cartório a promessa de não receber salário enquanto os servidores públicos estivessem com os pagamentos atrasados ou parcelados. No documento, ele incluiu o vice-governador e os secretários de estado na regra. Depois de eleito, no entanto, somente Zema e Brant anunciaram as doações.