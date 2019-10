ANER e ANJ condenam fala de secretário da Presidência

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Associação Nacional de Editores de Revistas () e a Associação Nacional de Jornais () condenaram declarações do secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten. Em rede social, ele afirmou que "parte da mídia ecoa, ecoa manchetes escandalosas, perdeu o respeito, a credibilidade, a ética jornalística".As entidades repudiaram ainda a conclamação feita pelo secretário para que "anunciantes que fazema tenham consciência de analisar cadade comunicação para não se associarem a eles".A ANJ e a ANER lamentaram a "" do secretário. "O que é preocupante vindo de quem tem a responsabilidade de gerir recursos públicos de publicidade." Para o presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (), Daniel Bramatti, "a manifestação é típica de quem opta por seguir o roteiro da promoção do autoritarismo".