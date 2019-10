Câmara limita gasto de campanha para prefeito e vereador ao mesmo valor de 2016

(foto: Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

A Câmara dos Deputados concluiu no início da madrugada desta quarta-feira, 1, a votação do projeto que estabelece um teto de gastos e restringe o autofinanciamento para as campanhas de prefeitos e vereadores no próximo ano. A medida define como limite de gastos para os candidatos o mesmo valor determinado em 2016, só que corrigido pela inflação.





aceitaram um pedido de modificação do PSL ao texto-base. Com o destaque, o limite para o autofinanciamento das campanhas será 10% do teto definido para oao qual candidato está concorrendo. Ou seja, se um candidato a vereador em uma cidade que seu limite de gastos seja R$ 100 mil, ele só poderá colocar do próprio bolso R$ 10 mil.O texto original definia um trava de 10% sobre odo candidato no anterior ao da eleição.Deputados derrubaram pedidos de alteração do partido Novo que queria eliminar apara o autofinanciamento para as campanhas.Agora, o projeto segue para o Senado. É preciso que o presidente Jairsancione a medida até 4 de outubro para que a regra possa valer para as eleições do ano que vem.