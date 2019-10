Janot pede a devolução de material apreendido pela Polícia Federal

(foto: Marcelo Camargo/Agencia Brasil)

Diante dos mandados de busca e apreensão cumpridos pelana semana passada em dois endereços do ex-procurador-geral da Repúblicaem Brasília, a defesa do ex-chefe da PGR pediu ao Supremo Tribunal Federal () que os materiais recolhidos —como celular, tablet, computador e HD externo —, sejam devolvidos. Os objetos foram apreendidos em razão das declarações do ex-PGR de que pensou em assassinar o ministro do STF Gilmar Mendes, em 2017.A advogada Paula Sion de Souza Naves argumenta que os aparelhos eletrônicos contam com informações profissionais de Janot e que sem eles o ex-PGR está impossibilitado de dar continuidade ao “exercício de suas atividades como advogado, jurista e conferencista”., ordenada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, aconteceu um dia depois de Janot revelar que compareceu armado a uma sessão plenária do Supremo, há dois anos, com a intenção de atirar na cabeça de Mendes e depois se suicidar. O ex-PGR faz menção ao episódio no livro escrito por ele “Nada menos que tudo — Bastidores da operação que colocou o sistema político em xeque”, mas não cita o nome do magistrado.A obra, que será lançada oficialmente neste mês, já circula em formato digital nas redes sociais. A, responsável pelo livro, afirmou que “pirataria é crime e a difusão de obra protegida por direitos autorais é grave infração” e que tomará as medidas legais com relação aos responsáveis.solicitou ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) sejam retirados do livro os trechos em que Janot cita o momento em que ficou prestes a atirar contra Mendes. De acordo com o subprocurador geral, as declarações do ex-PGR constituem “ato nocivo à sociedade e, às instituições, incita a violência”.