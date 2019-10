Aras nomeia novos procuradores-chefes e procuradores eleitorais

Aras também exerce a função de procurador-geral Eleitoral e, juntamente com o vice, atua perante o Tribunal Superior Eleitoral (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

Por meio de portarias publicadas nodesta segunda-feira, o procurador-geral da, nomeou os novos procuradores-chefes e procuradores regionaisdo. A lista traz os nomes dos procuradores que assumirão, pelos próximos dois anos, as chefias das cinco procuradorias regionais da, das procuradorias dae procuradorias regionaisnose noTambém foram designados eventuais substitutos. Com a publicação, os novos gestores administrativos e representantes doentram em exercício a partir desta terça-feira.Os procuradores-chefes atuam na gestão daou dacomo chefes administrativos.Os mandatos dos atuais ocupantes dos cargos terminam nesta segunda. Os procuradores foram escolhidos pelos membros da respectiva unidade e tiveram os nomes enviados ao procurador-geral da, a quem cabe fazer as designações, conforme previsão da. Os mandatos têm duração de dois anos.Já os procuradores regionaissão responsáveis por dirigir e conduzir os trabalhos donosEles atuam perante os, "zelando pela correta aplicação da legislação, de forma a evitar abusos e assegurar o equilíbrio da disputa".Além dos membros do, integram opromotores vinculados ao, que atuam na primeira instância.O procurador-geral também exerce a função de procurador-gerale, juntamente com o vice, atua perante o