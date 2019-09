Aras defende direito de minorias durante cerimônia de posse como novo PGR

(foto: Pedro Franca/Agência Senado )

Ao lado do presidente, o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, citou a defesa de minorias como uma das prioridades na atuação daSegundo ele, a instituição deve "induzir políticas públicas", e não gerir, julgar ou legislar.Aras destacou que a missão da PGR deve ser a de "induzir políticas públicas, econômicas, sociais, de defesas das minorias". "E, acima de tudo, que tudo se faça com respeito à dignidade da pessoa humana. Esse é meu", disse nesta quinta-feira, 26.Em agosto, o presidente Jair Bolsonaro defendeu que queria para o comando doalguém que não tratasse as minorias de "forma xiita". Também disse que buscava alguém para o posto que soubesse "tratar minorias como minorias" e que entendesse que "as leis têm que ser feitas para a maioria e não para as minorias".