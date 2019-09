Sem apadrinhamento! Deputada abre nova seleção pública para compor equipe

Júlia Lucy foi eleita com 7.665 votos e está no primeiro mandato como deputada distrital (foto: Reprodução/Facebook)

Parece que está ficando mais comum que parlamentares optem por fazerpara preenchimento de! Isso mesmo, cargo comissionado! A deputada da vez é, deputada distrital na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) pelo partidoLucy abriu uma seleção pública que visa o preenchimento de uma vaga para. Todos podem se candidatar à vaga desde que atendam a alguns requisitos (como toda seleção pública). É exigido que os candidatos tenham experiência na área política para tocar o dia a dia do relacionamento com a imprensa e também para executar a estratégia de relações públicas do mandato. (não é necessário diploma na área)“Buscamos alguém comque realizae que conheça bem ae do partido Novo,” informou a assessoria da deputada.Produção de releases;Acompanhamento de sessões plenárias;Redação de discursos;Elaboração de relatórios semanais;Intermediar relacionamento com a imprensa e outros públicos de interesse;Elaboração de ações estratégicas de relações públicas.Para concorrer, basta preencher gratuitamente o! Osdeverão ser enviados até a próxima terça-feira (1º de outubro). Aterá quatro fases:. A previsão é de que todo o processo seletivo seja concluído em até um mês.Quem vai tocar a seleção é o coordenador de marketing da deputada Júlia Lucy, Pedro Borges, e os melhores serãona última fase da seleção por ele e Lucy.Borges é prova de que a seleção é pública e, já que ele mesmo ocupa o cargo que tem hoje porque já passou em uma seleçãoorganizada pela deputada. “Eu me inscrevi num processo seletivo semelhante a esse, com formulário, projeto para elaborar e entrevista e fui aprovado. Morava em São Paulo e vim para Brasília para assumir o posto.Sobre a iniciativa, o coordenador dá o crédito àdo partido. “O Novo sempre tem seleções abertas, com transparência e de forma isenta. Eu sou prova disso,” afirmou.No fim do ano passado, a deputada federal(PDT/SP) também abriu seleção para compor sua equipe na Câmara dos Deputados!Já imaginou se a moda pega? Adoro!É ode Lucy. Ela foi eleita com 7.665 votos. Atualmente teme édesde os 18 anos.Segundo informações da parlamentar, ela foi aluna de escola pública, mãe adolescente, e estudou na UnB ao mesmo tempo em que estudava para. É ainda especializada em políticas públicas, gestão governamental e gerência de projetos, também é CEO da #LigaDelas.