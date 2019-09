'Economia brasileira está reagindo a aparelhamento e corrupção', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta terça-feira, 24, que a economia brasileira começa a reagir depois de anos de "aparelhamento e corrupção generalizada". "Concessões e privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil", acrescentou, pontuando que o País está abrindo a economia e se integrando às cadeias globais de valor. As afirmações foram feitas em discurso de abertura da 74ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.



Segundo ele, o Brasil está pronto para iniciar o processo de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento ou Econômico (OCDE). "Adotamos práticas elevadas, desde regulação financeira até proteção ambiental", citou, em referência aos critérios para ingressar na organização. O presidente disse que "não pode haver liberdade política sem que haja liberdade econômica" e defendeu o livre mercado.



Bolsonaro ainda mencionou, como conquistas de seu governo, o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, assinado em junho passado, e o acordo comercial entre o bloco sul-americano e a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), formada por quatro países europeus (Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein), firmado em agosto. "Pretendemos seguir adiante com outros acordos nos próximos meses", prometeu Bolsonaro.