PT no Senado vê 'qualidades presidenciáveis' em Flávio Dino após 'Roda Viva'

Governador do Maranhão, Flávio Dino (foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

O senador doJean Paul Prates (RN) publicou elogios ao governador maranhense, do, entrevistado desta segunda-feira, 23, no programa Roda Viva, da TV Cultura. O tuíte foi republicado pela conta oficial da liderança do PT no Senado, hoje exercida por Humberto Costa (PE).Prates escreveu que Dino mostrou "qualidades 'presidenciáveis'" no programa. "Conhecimento legal, sensibilidade social, bom senso político e espírito conciliador - qualidades 'presidenciáveis', para o momento que ovive", escreveu.Apontado como possível candidato a presidente em 2022, Dino falou no programa em "união, unidade e diálogo" e diz ver, por parte de, "disposição ampla para o diálogo"."Não podemos impor que o PT abra mão do direito de lançar seus quadros. Por outro lado, nós temos que buscar que haja umade porta-vozes desse campo nacional popular", afirmou. "O que sinto é uma disposição ampla do PT para o diálogo e temos que aproveitar isso para construir uma união. Então, eu acho sim possível (ascender uma liderança de esquerda que não seja petista). Não é um obstáculo tão pronunciado como alguns classificam."Em 2018, Dino foi reeleitocoligado com o PT, mas também com diversas siglas não alinhadas à esquerda, como DEM, PP e PRB. O jornal O Estado de S. Paulo mostrou que, neste ano, Dino foi um dos artífices do apoio do PCdoB à eleição de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na presidência da Câmara.O governador do Maranhão integra a Unidade Progressista, grupo criado neste ano para tentar reverter o racha da esquerda, marcada em 2018 pela decisão do terceiro colocado na eleição presidencial Ciro Gomes (PDT) de não apoiar o petistano 2º turno contra Jair Bolsonaro (PSL).