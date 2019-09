Depois de inverno calorento, frio toma conta de BH na noite desta segunda

Imagem meramente ilustrativa (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)



Depois de um inverno mais marcado pelo calor que pelo frio, Belo Horizonte começa a primavera com... frio! Quem andou pelas ruas da cidade na noite desta segunda-feira (23) precisou recorrer aos casacos e blusas de frio para se proteger de uma sensação térmica de 16°C. Os dados são do Instituto Climatempo e foram atualizados às 22h.





amplitude térmica será de 12°C. Isto é, os termômetros podem marcar até 28°C durante a tarde e 16°C no início da manhã. A noite deve fazer cerca de 20°C. Para esta terça, a tendência continua a mesma: aIsto é, os termômetros podem marcar até 28°C durante a tarde eA noite deve fazer cerca de 20°C.





Com marcações baixas na semana passada, a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 77% na terça, conforme o Climatempo. Com isso, o alerta continua ligado quanto às queimadas.





Pelo Twitter, moradores da cidade repercutiram a oscilação na temperatura de BH e sua Região Metropolitana. Confira algumas abaixo:

ha 2 dias atrás eu tava suando derretendo d calor e hj não consigo tirar a blusa d frio, BH SE DECIDE MULHE QQ C QUER DA VIDA ??????????? %u2014 alice campos (@aliicecamposs) September 23, 2019

BH passou de inferno pra Alaska dnv MDS que frio é esse %u2014 Vitinho Figueiredo (@Vitinho_f001) September 23, 2019

clima de bh eh todo doido

ontem tava um calor do inferno e hoje já ta frio de novo %u2014 Sabrina (@sabrinapardini_) September 23, 2019