Leo Pinheiro deixa a prisão da Lava-Jato e passa a cumprir domiciliar

(foto: Reproducao da Internet)

Com a delação homologada pelo ministro Edson Fachin, do, o ex-presidente dadeixou a cadeia da, no Paraná, e vai cumprir o restante da sua pena em casa, em São Paulo.Os relatos do empreiteiro tiveram peso decisivo nos processos em que o ex-presidentefoi condenado na- o petista e Léo Pinheiro cumprem pena em Curitiba.O acordo de delação do ex-presidente da OAS levou mais de dois anos de negociação e foi pivô de uma crise interna naNa semana passada, membros do grupo dana PGR renunciaram após a procuradora-geral da República,, pedir ao Supremo o arquivamento de parte da delação do empreiteiro em que ele citava o presidente da Câmara,e um dos irmãos do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, segundo fontes que acompanham a investigação.Até a principal assessora da chefe dona área criminal, Raquel Branquinho, deixou o posto na Procuradoria-Geral.Ao homologar a delação de Pinheiro, o ministro do Supremo arquivou cinco anexos rejeitados por Dodge. Além dos trechos em citam Maia e o irmão do presidente do Supremo, teriam sido arquivados anexos que citavam o ministro do, Humberto Martins, e o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro.Léo Pinheiro foi preso pela primeira vez na, 7.ª fase da Lava Jato deflagrada em novembro de 2014. Foi para a prisão domiciliar, por ordem do Supremo Tribunal Federal, e voltou para o regime fechado em 5 de setembro de 2016. O empreiteiro tem cinco condenações na Operação Lava Jato.