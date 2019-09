'Compromisso de manter e fortalecer forças-tarefa é obrigação', diz procuradora

(foto: Reprodução/Twitter )



"Lista tríplice caiu de vez"

A procuradora Monique Checker, do, reagiu à mensagem passada pelo chefe dano Paraná, de que o subprocurador, indicado pelo presidentepara chefiar anos próximos dois anos, "expressou seu compromisso de manter e até fortalecer o trabalho das".Monique considerou que a manutenção de uma força-tarefa, que em sua avaliação "traz benefícios para o País", seria uma "obrigação" daEla se disse ainda preocupada que houvesse "motivo para elogios públicos" diante de tal ato. "Quando a obrigação vira favor, há algo que precisamos refletir", anotou, em resposta a Deltan.Em uma mensagem compartilhada na rede interna dos procuradores, o chefe da Lava Jato havia informado os colegas que "manteve contato" com Aras.Preferido de Bolsonaro, o subprocurador agora se prepara para a sabatina do Senado.A escolha do presidente sofre resistência de procuradores que defendem a lista tríplice eleita pela classe como a via ideal para a chefia da. Aras não fez parte da lista.Em seu texto, a procuradora também defendeu a lista tríplice eleita internamente pelaem resposta a outra afirmação do chefe da Lava-Jato noNa mensagem aos procuradores, Deltan disse que se manifestou "diversas vezes em apoio à lista tríplice, uma ideia/prática que merece ser fortalecida e institucionalidade". "Contudo, a indicação foi feita e tudo aponta que se consolidará", pondera.Monique diz que viu a mensagem "com grande lamento" e afirmou: "A lista tríplice caiu de vez mesmo."Ela avalia que a lista seria uma "garantia mínima" e indica que, independente da escolha de Bolsonaro por Aras, "nada obsta que a ANPR permanecesse em sua defesa pública".A procuradora rebateu uma ponderação que Deltan fez sobre "trabalho coordenado" do órgão. Na mensagem, o chefe da Lava Jato ressaltou: "Concordo com José Alfredo e Vladimir: é hora de trabalhar pelo Ministério Público Federal. A atuação da Lava Jato, especialmente, depende de permanente coordenação entre instâncias, inclusive entre primeira e Procuradoria-Geral da República."Em resposta, Monique questiona o que seria "trabalhar para o MPF" e contesta: "Ao que pensei, a lista seria trabalhar pelo MPF. Ou alguém vendeu algo estranho, desde que entramos na carreira."