Após ter alta adiada e com sonda, Bolsonaro faz vídeo do hospital

(foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para fazer uma transmissão ao vivo de dentro do quarto do hospital e com sondas, na noite desta quinta-feira. Segundo ele, a transmissão não poderia durar mais que dois minutos por orientação dos médicos. Ele falou de algumas medidas provisórias, como a que cria a carteira de estudante digital e a que garante pensão vitalícia para crianças com microcefalia.O presidente comemorou ainda a apreensão recorde de cocaína e aumento de vistos concedidos a norte-americanos para turismo e negócios. Ele ainda agradeceu à equipe que o atendeu na Santa Casa, em Juiz de Fora, após o atentado a faca que sofre durante evendo de campanha, em setembro do ano passado.