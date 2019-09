Jair Bolsonaro ficará mais quatro dias afastado da Presidência da República

Bolsonaro fez uma breve transmissão ao vivo nesta quinta-feira (foto: Reprodução/Facebook Jair Messias Bolsonaro) Jair Bolsonaro (PSL) ficará mais quatro dias afastado das atividades políticas oficiais, conforme nota divulgada pela Presidência da República, por meio do porta-voz Otávio Rêgo Barros. A previsão inicial era de que Bolsonaro pudesse reassumir nesta sexta-feira. Agora, espera-se que ele volte ao cargo na próxima terça-feira. O presidente(PSL) ficará mais quatro dias afastado das atividades políticas oficiais, conforme nota divulgada pela, por meio do porta-voz. A previsão inicial era de quepudesse reassumir nesta sexta-feira. Agora, espera-se que ele volte ao cargo na próxima terça-feira.









Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia de hérnia no último domingo, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde se recupera da operação. Segundo os médicos, o presidente se recupera bem do procedimento.





A equipe médica que acompanha Bolsonaro informou, nesta manhã, que uma sonda nasogástrica introduzida para retirar excesso de ar do estômago e do intestino deve ser removida até esta sexta.





"A sonda gástrica drenou bastante ar e líquido ontem. Hoje, sai um pouco de ar, mas não sai secreção gástrica. Então, ela possivelmente será retirada hoje ou amanhã cedo. A gente está forçando o intestino a funcionar bastante", disse o médico Antônio Macedo.

Ciente da situação, o hospital montou uma espécie de escritório, onde Bolsonaro poderá trabalhar assim que tiver condições. O presidente ainda não tem previsão de alta. Desde domingo, o vice-presidente Hamilton Mourão ocupa o cargo provisoriamente.