'Protejam a democracia', diz Raquel Dodge em sua última sessão no STF

Dodge alertou aos ministros que protejam o meio ambiente e minorias, como povos indígenas e ciganos (foto: Evaristo Sa/AFP)

, participa, nesta quinta-feira (12/9) de sua última sessão como chefe do(MPF) no(STF). Ela recebeu uma homenagem do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, e do decano, Celso de Mello.Logo no começo da sessão, em discurso de despedida, Raquel Dodge afirmou que é papel do MP e do STFe garantir o funcionamento dasno, de forma a garantir que "ninguém esteja cima ou abaixo da legislação". Em sua fala, Dodge ressaltou a importância de proteger oe as, como. Ela disse fazer umaos ministros., arduamente erguida em caminhos de avanços e retrocessos, mas sempre sobre norte que a democracia é o maior modelo para construir uma sociedade de maior desenvolvimento humano", disse Dodge.A procuradora lembrou que onão age de ofício, ou seja, por conta própria e "precisa ser acionado para que possa decidir".Ao discursar, Toffoli destacou que odeve se manterdos. "Sem um Ministério Público forte e independente, os valores democráticos e republicanos desenhados e propugnados daestariam ameaçados", disse."A doutora Raquel Dodge chefiou o MP firme na defesa de todos esses valores. Sustentou, por exemplo, a inconstitucionalidade dos dispositivos que determinava que mulheresatuassem em atividades insalubres. Fez uma defesa contundente nas, de, de reunião e do", completou Toffoli.