Aras: 'País exige não somente combate à corrupção, mas destravamento da economia'

Indicado para a), o subprocuradorse comprometeu em comandar a instituição com o discurso de um"moderno" que esteja comprometido com a economia do, e não apenas com o combate à corrupção. Conforme o Broadcast Político publicou, os argumentos de Aras tem agradado a senadores até mesmo da oposição ao governo deO escolhido para o cargo tem criticado o que congressistas classificam como "onda positivista" de procuradores."Eu tenho apenas conversado com os senadores sobre o nosso pensamento a cerca de um Ministério Público moderno, capaz de atender às grandes necessidades de um Brasil novo, um Brasil que exige não somente combate à corrupção, mas também exige o destravamento da economia", disseem rara declaração a jornalistas antes de visitar de visitar o gabinete do senador(Cidadania-SE).Para ser efetivado no cargo, Aras será sabatinado nae precisa do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores.A sabatina deve ser feita em 25 de setembro.