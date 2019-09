Simone Tebet: relator de indicação de Aras será Eduardo Braga (MDB-AM)

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), foi escolhido para relatar a indicação do subprocurador Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República (PGR). O nome precisa ter aval dos senadores para ser oficializado no cargo.



No próximo dia 18, Braga deve entregar o relatório sobre a indicação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde Aras será sabatinado no dia 25, de acordo com previsão da presidente do colegiado, Simone Tebet (MDB-MS).



Aras participou de um encontro com a bancada do MDB na terça-feira, 10. Na ocasião, Eduardo Braga avaliou que a indicação seria aprovada pelo Senado sem dificuldades. Além disso, avaliou que o perfil do subprocurador e sua "maturidade" eram fatores que o qualificavam para o cargo.



A mensagem presidencial com o nome de Aras foi lida em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), nesta quarta-feira, 11. O procedimento é necessário para iniciar a tramitação da indicação na Casa.