Carlos Bolsonaro diz no Twitter que voltará ao Rio 'em breve'

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, que tirou licença não remunerada para acompanhar o pai, presidente Jair Bolsonaro, no hospital em São Paulo, anunciou nesta quarta-feira, 11, no Twitter que voltará para sua casa "em breve".



"Solicitei licença não remunerada para acompanhar meu pai no hospital, impedido regimentalmente de mencionar o número de dias que gostaria. Hoje, é um grande dia! Boas notícias! Em breve volto para casa!", escreveu.



Carlos e Michelle Bolsonaro estão hospedados no hospital Vila Nova Star, onde o presidente se recupera de uma cirurgia realizada no domingo para correção de uma hérnia incisional.



Um raio x do abdômen de Bolsonaro apresentou na terça-feira distensão do estômago e do intestino grosso, que estava cheio de ar. Por causa da dificuldade para eliminar gases, a equipe médica introduziu uma sonda nasogástrica para retirar o excesso de ar do intestino dele.



Segundo o boletim médico divulgado pela manhã, Bolsonaro passou a ter nutrição endovenosa, ou seja, com alimentação diretamente na veia. Na segunda-feira, o presidente havia progredido para dieta líquida.



De acordo com Antônio Luiz Macedo, cirurgião responsável pelo presidente, não há previsão para retirar a sonda nasogástrica e nem para que o presidente volte a se alimentar por via oral.