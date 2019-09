Carlos Bolsonaro: 'por vias democráticas a transformação não acontecerá na velocidade que almejamos'

(foto: Wikipedia) vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), publicou uma frase polêmica em seu Twitter nesta segunda-feira (9). De acordo com ele, "por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos". Carlos é conhecido por administrar as redes sociais do pai e já causou turbulências por emitir suas opiniões na rede. (PSC-RJ), filho do presidente(PSL), publicou uma frase polêmica em seu Twitter nesta segunda-feira (9). De acordo com ele,. Carlos é conhecido por administrar asdo pai e já causou turbulências por emitir suas opiniões na rede.

Por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos... e se isso acontecer. Só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 9, 2019

No último dia 20 de agosto, Carlos Bolsonaro compartilhou uma imagem com os donos dos dez aviões executivos mais caros financiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Alguns gastos de dinheiro público facilitado para caprichos pessoais: JATINHOS", escreveu o vereador. "Determinados nomes explicam muitos comportamentos", acusou.

"os donos dos dez jatinhos mais caros financiados pelo BNDES", ela não está ordenada por valores. Nesse contexto, o primeiro nome que aparece é o da empresa Doria Administração de Bens LTDA., que teria comprado um jato executivo no valor de R$ 44,03 milhões em 2010. A empresa pertence à família do governador de São Paulo, João Doria Jr., que vem sendo apontado como um dos eventuais adversários do presidente Bolsonaro no pleito majoritário de 2022, apesar de ter apoiado o mandatário no segundo turno das eleições do ano passado. Embora a lista divulgada por Carlos tenha o título, ela não está ordenada por valores. Nesse contexto, o primeiro nome que aparece é o da empresa Doria Administração de Bens LTDA., que teria comprado um jato executivo no valor de R$ 44,03 milhões em 2010. A empresa pertence à família do governador de São Paulo, João Doria Jr., que vem sendo apontado como um dos eventuais adversários do presidente Bolsonaro no pleito majoritário de 2022, apesar de ter apoiado o mandatário no segundo turno das eleições do ano passado.

Além de Doria, Carlos expôs também o presidente das Lojas Riachuelo, o empresário Flávio Rocha, que também é fundador do Instituto Brasil 200, movimento político que defende a agenda liberal e aponta o livre-mercado como solução para as desigualdades sociais, teria financiado um jato executivo de R$ 55,52 milhões de reais em 2013. O Brasil 200 chegou a ser presidido pela deputada federal Joice Hasselman (PSL-SP), líder do governo no Congresso.

Com informações de Estadão Conteúdo