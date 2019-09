Mourão: presidente está muito bem; nunca esteve tão bem num pós-cirúrgico

O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão, disse nesta segunda-feira, 9, que o presidente Jair Bolsonaro "está muito bem". "Ele nunca esteve tão bem em um pós-cirúrgico", avaliou Mourão na saída do Palácio do Planalto.



Mais cedo, Mourão esteve com Bolsonaro no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o presidente se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia incisional. Segundo o presidente em exercício, foi uma "visita de cortesia". Ele ficará no cargo interinamente até quinta-feira, 12.



Pela manhã, Mourão participou em São Paulo da cerimônia de 15 anos do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC). Depois, voltou a Brasília e despachou do gabinete da vice-presidência. Ele também se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).