Mourão chega a hospital para visitar Bolsonaro e não falar com a imprensa

A comitiva do vice-presidente, general Hamilton Mourão, chegou às 13h26 desta segunda-feira, 9, ao Hospital Vila Nova Star para visitar o presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia para correção de hérnia incisional. Mourão exerce a Presidência em exercício até quinta-feira, 12, de acordo com o porta-voz da Presidência, general Rêgo Barros. Mourão entrou no hospital sem falar com a imprensa.



A cirurgia a que o presidente Jair Bolsonaro foi submetido no domingo (8) foi a quarta após ele ter sido esfaqueado há um ano, durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG). Em coletiva de imprensa nesta manhã, o porta-voz da Presidência, Rêgo Barros, disse que Bolsonaro encontra-se estável e tem boa evolução clínica.