Silvio Santos, Edir Macedo e Hang virão ao 7 de Setembro, diz Bolsonaro

Bolsonaro participou do Programa Silvio Santos, em maio passado (foto: Alan Santos/PR)

Verde e amarelo x preto

O presidenteanunciou, durante transmissão ao vivo no Facebook, na noite desta quinta-feira (5/9), que contará com a presença de alguns ilustres apoiadores de seu governo no desfile do 7 de Setembro, no próximo sábado, emDe acordo com o presidente, acompanharão o desfile o apresentador e dono do, Silvio Santos; o líder da, bispo Edir Macedo; e o empresário Luciano Hang, dona da rede de lojas"Oestará lá. Quem quiser ver o, ele estará lá. O, da Havan, também. Muitas críticas no Facebook, mas ele (Hang) fez muito pelos pobres. O que ele fez? deu emprego", disse Bolsonaro durante a live.Bolsonaro, que adotou um tom ainda maisapós a troca de acusações com o presidente da França, Emmanuel Macron, a respeito das queimadas na, pediu, nesta semana, que os brasileiros saiam de verde e amarelo no próximo sábado.A ideia fez com que partidos e movimentos de oposição a Bolsonaro passassem a chamar um protesto, pedindo que todos vistam preso no Dia da. Na quarta-feira, a expressão "dia 7 eu vou de preto" se tornou o assunto mais comentado do Twitter.