Lamento não ter conhecido Goldman antes, diz Skaf

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, disse nesta segunda-feira, 2, guardar com carinho a atitude do ex-governador tucano Alberto Goldman, que mesmo estando em outro partido apoiou sua candidatura ao governo do Estado de São Paulo, pelo MDB, na última eleição. Essa foi uma das ações de Goldman que contrariaram o então candidato tucano, hoje governador, João Doria. Skaf afirmou ainda que conheceu Goldman há pouco tempo e que lamenta não ter conhecido o tucano antes.