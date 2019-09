Bolsonaro passará por nova cirurgia por causa de facada nos próximos dias

(foto: Reprodução/Twitter/Jair Bolsonaro)

O presidentedivulgou há pouco, em sua conta no Twitter, foto na qualAntônio Luiz Macedo e Leandro Echenique."Agora em São Paulo com os doutores Macedo e Leandro. Pelo o que tudo indica 'curtirei' uns 10 dias de férias com eles brevemente", escreveu. O presidente chegou na manhã deste domingo à capital paulista onde participa de um culto no Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, no Brás, região central da cidade.A nova cirurgia será para corrigir uma hérnia incisional que surgiu no local onde ele foi atingido por uma facada, há quase um ano. Em nota distribuída pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, o médico da Presidência da República, Ricardo Peixoto Camarinha diz, que a hérnia surgiu "em decorrência das intervenções cirúrgicas previamente realizadas".Bolsonaro já foi submetido a três procedimentos cirúrgicos desde que foi, em 6 de setembro de 2018, durante a campanha eleitoral à Presidência em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. A nota não traz detalhes sobre a data da nova operação. O presidente passou por avaliação médica hoje em São Paulo.De acordo com o site de notícias G1, Bolsonaro passará por uma, de médio porte, no próximo fim de semana.(Com informações da Agência Estadão Conteúdo)