Temendo 'suspenção' e 'paralização', ministro da Educação pede recursos a Paulo Guedes

Weintraub acredita que valor de R$ 16,2 bilhões seja insuficiente para a Educação em 2020 (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agencia Brasil) Educação, Abraham Weintraub, enviou um ofício a Paulo Guedes, titular da Economia, com erros de português ao longo do texto. O ofício, que pede mais verbas na pasta de Weintraub, foi produzido para mostrar a Guedes que os recursos de 2020 não eram suficientes, a ponto de causar "paralização" e "suspenção" de pagamentos. A maneira correta de escrever as duas palavras é paralisação e suspensão. O ministro da









Segundo o ministro da Educação, com o montante inicialmente previsto, "38% das despesas discricionárias essenciais às políticas educacionais do país ficariam sem cobertura orçamentária no próximo exercício".





Sem o acréscimo na pasta, o ministério poderia paralisar obras relacionadas a concessão de bolsas de estudos no ensino superior; programas de bolsa-permanência e bolsa Prouni; educação básica; custeio das universidades e programa nacional das escolas de gestão cívico-militar. Esse último, inclusive, tem o incentivo declarado do presidente Jair Bolsonaro (PSL).