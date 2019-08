Lewandowski analisará pedido para anular condenação de ex-executivo da Engevix

(foto: Carlos Moura/SCO/STF )

O ministro, do, irá decidir sobre um pedido para anular duas condenações impostas ao ex-executivo da Engevix Gerson Almada, condenado a 34 anos de prisão na. A defesa de Almada, que está preso, quer que o STF derrube as sentenças com base na decisão que favoreceu o ex-presidente doe da Petrobras,Por maioria, aentendeu que o réu tem direito de apresentar as alegações finais após os delatores também acusados no processo se manifestarem. Como Bendine não teve esse tratamento, três ministros votaram para anular sua condenação na Lava-Jato, entre eles Lewandowski. Alegando ter enfrentado a mesma situação do ex-presidente do BB, Almada pediu que o entendimento seja estendido no seu caso.A solicitação foi feita dentro do processo de Bendine. O relator é o ministro, mas, como ele ficou vencido na Segunda Turma, os novos pedidos de extensão que chegarem na ação devem ser enviados ao ministro Ricardo Lewandowski, que apresentou o voto vencedor na turma, acompanhado porAté o momento, apenas Almada apresentou pedido dentro deste processo. Se mais condenados apelarem ao STF na mesma ação, as defesas também devem ser encaminhadas para decisão de Lewandowski. Já o pedido apresentado pelos advogados dopara anular as condenações da Lava Jato está em uma ação independente, e, como Fachin é o relator dos processos da operação, o caso caiu em seu gabinete.