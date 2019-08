Pesquisa mostra população dividida sobre afastamento de Dallagnol da Lava-Jato

(foto: Allar Prize/Divulgação)

Levantamento de opinião pública feito pelosobre um possíveldo procurador, após vazamentos de mensagens, mostra que a população brasileira está dividida em relação ao coordenador daA pesquisa quis saber dos entrevistados se depois de virem à tona, por meio de matérias do site, conversas de Dallagnol com outros procuradores da força-tarefa do Ministério Público e com o ministro da Justiça, ele deveria ser afastado do comando daPara 48,1% dos entrevistados Deltan Dallagnol deveria ser afastado da Lava-Jato e para 42,8% ele deve permanecer liderando a equipe do MP. Outros 9,1% não souberam ou não quiseram opinar.Osdo aplicativo Telegram, que ficaram conhecidos como, mostram que Dallagnol discutiu detalhes de casos investigados com o então juiz Sergio Moro.Políticos de partidos da esquerda, como, além de vários juristas afirmam que as conversas indicam que os procuradores atuaram politicamente em várias denúncias da Lava-Jato. A força-tarefa nega que tenham cometido qualquer irregularidade e outros juristas consideram que não houve excessos por parte dos procuradores.O levantamento da Paraná Pesquisas mostra também que grande parte da população não conhece Deltan Dallagnol. Perguntados se já ouviram falar, mesmo que de nome, do comandante da Lava-Jato em Curitiba, 56,2% responderam que conhecem o procurador e 43,8% nunca ouviram falar sobre Dallagnol.Foram ouvidos 2.018 pessoas em entrevistas telefônicas feitas em 160 cidades, em 26 estados e no Distrito Federal. A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 25 de agosto. A margem de erro é de aproximadamente 2% e o grau de confiança da pesquisa é de 95%.