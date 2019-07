Raquel diz que Lava-Jato tem apoio 'institucional e administrativo' da PGR

(foto: Carlos Moura/STF/SCO )

Em meio a divulgação de supostas mensagens de membros da, a procuradora-geral da República,, disse em reunião com oito procuradores dade Curitiba que a operação tem apoio "institucional e administrativo" da(PGR).A conversa durou cerca de três horas e ocorreu a portas fechadas. Dodge se reuniu com o coordenador da força-tarefa da Lava-Jato,e outros sete investigadores da operação na sede da PGR em Brasília. É o primeiro gesto de Dodge em defesa da operação desde o início das divulgações das reportagens do site The Intercept.Apesar do afago institucional, que será feito em nota oficial da PGR, Dodge não fez declarações públicas sobre o caso. Tanto a procuradora-geral quanto os membros da Lava-Jato não falaram com a imprensa.A sinalização de Dodge aos investigadores ocorre num momento em que ela tenta ser reconduzida ao cargo pelo presidenteapesar de não estar na lista tríplice do cargo.O sitedivulgou supostos diálogos que mostram que o ministro da Justiça e Segurança Pública,, e Deltan Dallagnol discutiam processos em andamento e comentavam pedidos feitos à Justiça pelo Ministério Público Federal enquanto integravam a força-tarefa da Lava Jato.