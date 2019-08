Câmara pode votar ainda hoje projeto sobre partidos políticos

O plenário da Câmara deve votar nesta terça-feira, 27, um projeto de lei que altera regras para partidos políticos. O projeto que está na pauta é uma matéria de 2018 apresentada pelos deputados Domingos Neto (PSD-CE), Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP) que trata sobre remunerar funcionários das legendas com recursos do fundo partidário.





No entanto, o texto que deve ir à votação hoje será umde autoria do deputado Paulinho da Força (SD-SP), que ainda não está concluído. Segundo fontes, Paulinho deve avançar em outras mudanças que vão beneficiar o caixa dos partidos. O texto deve tentar mudar ainda critérios de distribuição doUm acordo para que o substituto de Paulinho seja aprovado foi costurado mais cedo na reunião entre as lideranças da Câmara. A matéria deve ir à votação depois que os deputados concluírem o projeto que trata sobre os peritos do INSS.Outros projetos que estão na pauta são a urgência do projeto sobre pagamento por serviços ambientais e a medida provisória que trata sobre o Programa de Parceria e Investimentos (PPI), a 882.O projeto que trata sobre porte e posse de armas deve ficar para semana que vem.