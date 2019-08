Bolsonaro se reúne com Eduardo, chefe da Secretaria-Geral e assessor

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) está reunido na noite desta segunda-feira, 26, com o ministro da secretaria-geral da Presidência, Jorge Oliveira, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) e o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais Filipe Martins.



Na agenda oficial do presidente consta apenas a presença de Oliveira. A reunião acontece no Palácio do Alvorada, residência oficial da Presidência. O Planalto não informou ainda qual o assunto da reunião.



A reunião com Eduardo ocorre no momento em que o Planalto avalia a melhor hora para enviar ao Senado a indicação do filho do presidente ao cargo de embaixador nos EUA. A dúvida do governo é se há apoio suficiente para aprovar o nome.



O encontro também é feito após reuniões à tarde de Bolsonaro com ministros sobre a situação dos incêndios nos Estados da Amazônia Legal. Após a reunião, o porta-voz da Presidência, Rego Barros, rebateu declaração recente do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre pedir status internacional à floresta. "Sobre a Amazônia falam brasileiros e as Forças Armadas", disse o porta-voz.