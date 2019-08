Atentado ao Riocentro: STJ vai decidir se militares serão julgados

Relatório preliminar sobre o atentado no Riocentro foi apresentado em abril de 2014 pela comissão da verdade (foto: Tânia Rêgo/ Agência Brasil)

Um dosmaisdaconsiderado um dos marcos dado regime, volta aos tribunais nesta semana. A Terceira Seção doanalisa nesta quarta-feira umpara decidir se ose enquadra comoNa prática, se o colegiado decidir que os crimes são imprescritíveis, osno episódio poderão ser julgados e até condenados pela Justiça brasileira.exatamentede o então presidente Jsancionar - em 28 de agosto de 1979 - a, que resultou no perdão dos crimes políticos cometidos no País entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.O caso conhecido como, que resultou nade fabricação artesanal, ocorreu depois da promulgação da lei - na noite de 30 de abril de 1981, durante umde música popular brasileira em um centro de convenções para comemorar o"É um caso muito importante porque não se enquadra na discussão dos efeitos da, que é de 1979. A discussão se refere à temática dae da caracterização de crime contra a humanidade", diz Pedro Dallari, professor de direito internacional da USP e ex-coordenador da, grupo criado para esclarecer as violações aos direitos humanos cometidas durante a ditadura.Uma dasexplodiu antes da hora planejada, ferindo gravemente o capitão Wilson Luís Machado e matando o sargento Guilherme Pereira do Rosário, que carregava o artefato no colo.Ospertenciam ao Departamento de Operações Internas-Centro de Operações para a Defesa Interna (DOI-Codi). Uma segunda bomba caiu numa estação de fornecimento de energia elétrica, mas o show não foi interrompido.