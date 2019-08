Na pista de Serson, o advogado suspeito de lavar R$ 78 milhões da Odebrecht

(foto: Agência Brasil)

Defesas

Na pista do advogado, suspeito de ser "lavador" de R$ 78 milhões da, achegou a um endereço no centro de, a região do "". Mas no número 440 da famosa ruacantada em verso e prosa nos anos 1960, os agentes encontraram um edifício em obras, cercado por um tapume metalizado de cor roxa, onde se lê "Obras iniciadas.".O advogado não foi localizado nem em seu endereço residencial nem nos demais endereços comerciais. Os agentes descobriram que ele está fora do País, morando nosteve a prisão temporária decretada pelo juiz, da, no âmbito da, fase, deflagrada nessa quarta.Foram relacionados a ele ainda os endereços de buscas de seu escritórioe das empresas, da qual é sócio desde 2004, e, sócio desde 2007.está sob suspeita de ter lavado R$ 78 milhões da Odebrecht por meio de 18 contratos fictícios de "prestação de serviços" para a Braskem, braço petroquímico da empreiteira. Uma apuração interna dafeita após comunicado de contas secretas deapontou problemas na relação comercial.A trama teria sido ordenada pelo ex-vice-presidente Jurídico do grupo,, que também teve a prisão decretada pelo juiz daCunhado do empresário, genro do patriarca do grupo,foi preso emPara a, os pagamentos relacionados ae aestão ligados à corrupção e lavagem de dinheiro relacionados à edição das medidas provisórias (MPs) 470 e 472, em 2009, por meio dos ex-ministros, no, que concederam o direito de pagamento dos débitos fiscais do imposto sobre produtos industrializados (IPI) com a utilização de prejuízos fiscais de exercícios anteriores."O grupo investigado resolveu investir no ramo de legislação. Fez investimento milionário na compra depara ter um retorno bilionário", afirmo o superintendente dano, delegadofez delação premiada nae se livrou da cadeia no final do ano passado, mesmo condenado a 12 anos e dois meses de reclusão no âmbito da, desdobramento daA força-tarefa dopediu a prisão preventiva de, mas o juizdecidiu impor ao ex-ministro medida cautelar - monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica e bloqueio de R$ 50 milhões de suas contas.Nos autos da, o agente federalanexou breve relatório sobre o endereço da Augusta que seria de Serson.O policial anotou ao delegado. "O local encontra-se em obras, com tapumes na parte frontal do imóvel, com faixa indicando 'Obras iniciadas não estacione entrada e saída de caminhões'."O agente destacou que "foram entrevistados alguns moradores próximos ao imóvel, os quais foram unânimes em informar que o local está em obras faz algum tempo".ilustrou o relatório com fotografias das obras, "as quais verificadas com as constantes no aplicativo google maps, não mostram nenhuma evolução aparente".O advogado Fábio Tofic Simantob, que defende o ex-ministro Guido Mantega, foi taxativo. "Esta operação é muito importante para a defesa de Guido Mantega porque vai ajudar a provar que ele nunca recebeu um centavo da Odebrecht ou de quem quer que seja."Nota da defesa de Maurício FerroA defesa de Maurício Ferro recebeu com surpresa a notícia da prisão temporária. A decisão não traz nenhum fato novo. Já foi apresentada reposta neste processo, esclarecendo todos os fatos da denuncia. Suas contas no exterior são declaradas desde 2016. Maurício Ferro irá prestar todos os esclarecimentos e confia que sua prisão será revogada pela Justiça.Gustavo BadaróAdvogado - OAB 124.445/SP."A Braskem afirma que tem colaborado e fornecido informações às autoridades competentes como parte do acordo global assinado em dezembro de 2016, que engloba todos os temas relacionados à Operação Lava Jato. A empresa vem fortalecendo seu sistema de conformidade e reitera seu compromisso com a atuação ética, íntegra e transparente."A reportagem busca contato com a defesa de Nilton Serson. O espaço está aberto para manifestação.