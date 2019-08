Policiais federais repudiam projeto de abuso de autoridade e pedem vetos

Entidade diz que encaminhará à Presidência ofício solicitando vetos a alguns artigos (foto: PAULO LOPES/FUTURA PRESS/ESTADAO CONTEUDO)

emitiu nota de repúdio à aprovação do projeto de lei que criminaliza o abuso de autoridade, aprovado pelanesta semana. Aafirma que a proposta é um retrocesso, "com a clara finalidade de intimidar agentes públicos responsáveis pelas investigações; principalmente em crimes de corrupção e quando os investigados são pessoas com alto poder político e econômico". A entidade diz ainda que encaminhará àofício solicitando vetos aos artigos que dificultam e impedem a efetividade do trabalho policial.Com respaldo das principais lideranças da, deputados aprovaram na quarta-feira, em votação simbólica, o projeto. A proposta prevê punição a agentes públicos, incluindo juízes e procuradores, em uma série de situações e é considerada uma reação da classe política às operações recentes contra corrupção, como a. Como já havia passado pelo Senado, o texto agora vai à sanção e caberá ao presidentedecidir se transformará em lei.O projeto endurece a pena ou pune algumas práticas que têm sido utilizadas em investigações no. Pune, por exemplo, o juiz que decretar a condução coercitiva sem prévia intimação de comparecimento ao investigado ou a uma testemunha. Prevê, ainda, detenção para quem fotografar ou filmar preso, investigado ou vítima sem seu consentimento com o intuito de constranger a pessoa. As penas vão de prisão de três meses a quatro anos, dependendo do delito, além de perda do cargo.No entendimento da federação dos policiais, "o amplo subjetivismo da lei e a imputação de novos crimes aos policiais, juízes e promotores têm o objetivo de impedir a atuação desses agentes públicos e frear as investigações contra a corrupção e o crime organizado".