Prefeito Alexandre Kalil anuncia novo procurador-geral do Município

Kalil fez o anúncio em sua conta no Twitter (foto: Flickr) prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), anunciou na noite desta quarta-feira (14) o nome do novo procurador-geral do Município. De acordo com o chefe do poder executivo municipal, o ocupante do cargo será o Dr. Castellar Modesto Guimarães Filho. , anunciou na noite desta quarta-feira (14) o nome do. De acordo com o chefe do poder executivo municipal, o ocupante do cargo será o

Castellar Modesto Guimarães Filho é Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Ele presidiu a Associação Mineira do Ministério Público, nos biênios 1985/1987 e 1999/2001.

Também foi Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais (1991/1995), além de Presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (1992/1994). Castellar foi Vice-Presidente de Negócios Jurídicos do Banco do Estado de Minas Gerais (BEMGE) entre 1996/1998 e Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos em 1998.

Não tenho como agradecer o Dr. Tomáz de Aquino Resende pela lealdade, amizade e honestidade. Poucos homens têm sua altura. Obrigado, amigo. %u2014 Alexandre Kalil (@alexandrekalil) August 14, 2019

Conforme o Estado de Minas informou nessa terça-feira (13), o ex-procurador, Tomáz de Aquino Resende, deixou o cargo alegando “interesses pessoais, incompatíveis com a função pública de procurador”.

"Agradeço à valorosa equipe da PGM (Procuradores, assessores, Estagiários e Servidores) como também aos Senhores Secretários Municipais e dirigentes de empresas, autarquias e demais órgãos da Administração Municipal, pelo apoio recebido ao exercício de minhas funções como também pela gentileza e respeito com que sempre me trataram”, afirmou Aquino nas redes sociais.

Ainda na mensagem, Tomás de Aquino faz um agradecimento especial a Kalil considerado por ele como "pessoa leal, honesta e trabalhadora". E complementa ressaltando a "liberdade" que teve no exercício da função.

O ex-procurador foi nomeado por Alexandre Kalil para o cargo no final de 2016. Ele foi escolhido na época para substituir Rúsvel Beltrame Rocha, que ocupava o cargo na administração de Marcio Lacerda (Sem Partido).