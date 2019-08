Prefeito e vice de Ibitiúra de Minas têm cassação confirmada pelo TSE

Chapa foi eleita para o Executivo nas eleições municipais de 2016, com 49,1% dos votos (foto: Divulgação/Zé Tarciso e Casquinha) Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve a cassação de José Tarciso Raymundo (PSDB) e Romildo "Casquinha" do Prado Bernardo (PSD), respectivamente prefeito e vice do município de Ibitiúra de Minas, no Sul do estado. A Justiça Eleitoral entendeu que houve abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2016, ano em que foram eleitos. Eles já haviam cassados em 2017, mas estavam no poder por meio de uma liminar. manteve a cassação de, respectivamente prefeito e vice do município de, nodo estado. Aentendeu que houve abuso de poder político durante a campanha eleitoral de, ano em que foram eleitos. Eles já haviam cassados em, mas estavam no poder por meio de uma liminar.





SAIBA MAIS 13:44 - 13/08/2019 Casal é investigado por aplicar golpe usando nomes de Bolsonaro e Damares em Conceição do Mato Dentro

14:01 - 13/08/2019 Câmara de Contagem arquiva denúncia que poderia levar a impeachment do prefeito Alex de Freitas José Tarciso e Romildo ficarão inelegíveis por oito anos. Os ministros também revogaram uma outra liminar de 2017, concedida pelo relator Jorge Mussi, que suspendia, até a definição da Corte, novas eleições na cidade. Na sessão, que ocorreu na tarde dessa terça-feira, foi definido queficarão inelegíveis por oito anos. Os ministros também revogaram uma outra liminar de, concedida pelo relator, que suspendia, até a definição da, novas eleições na cidade.





Os dois funcionários do Executivo foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) depois de uma ação do Ministério Público Eleitoral - MPE. Gravações comprovaram a realização de duas reuniões com servidores da prefeitura, em horário de expediente e às vésperas das convenções partidárias. De acordo com o MPE, eles foram forçados a obter apoio político e a captar votos para as candidaturas do prefeito e do vice, inclusive, sob a ameaça de perder cargos comissionados em caso de derrota.





A defesa de José Tarciso e Romildo alegou que as gravações foram conseguidas de forma ilícita. Entretanto, o relator entendeu que os áudios foram obtidas legalmente. Ao Estado de Minas, a prefeitura da cidade informou que a chapa ainda pode recorrer da decisão.





A chapa foi eleita para o Executivo nas eleições municipais de 2016, com 49,1% dos votos. Segundo o censo demográfico de 2010, Ibitiúra de Minas conta com 3.406 habitantes. Em julho de 2017, o TRE cassou pela primeira vez os políticos, entendendo que houve irregularidades na campanha. Em setembro, eles foram afastados pela Justiça.





Com isso, o vereador Alexandre da Ambulância (PROS), então presidente da Câmara Municipal, assumiu de forma interina a prefeitura do município. Eleições suplementares foram marcadas para dezembro de 2017, mas José Tarciso e Romildo retornaram ao Executivo por meio de liminar em novembro daquele ano e o pleito foi cancelado.